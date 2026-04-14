Tranendal bij laatste optreden K3 in Ahoy, extra show aangekondigd

Voor de originele K3-leden zit het Nederlandse avontuur erop. Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts stonden maandagavond voor de laatste keer in een uitverkocht Rotterdam Ahoy. In totaal gaven ze zeventien shows, allemaal stijf uitverkocht.

Na het slotconcert volgde een minutenlang applaus. De drie zangeressen hielden het niet droog en namen zichtbaar geëmotioneerd afscheid van het Nederlandse publiek. Eerder op de avond speelden ze nog één keer hun grootste hits.

Extra show in Antwerpen

Fans hoeven nog niet definitief afscheid te nemen. De K3 Originals maakten bekend dat er een extra show komt in Antwerpen. Die staat gepland op 7 juni. "Op 6 juni doen we ook een show, dus laten we er een afscheidsweekend van maken", aldus Kathleen Aerts op Instagram.

Vanaf 21 mei zijn ze opnieuw te zien in Antwerpen. De kaartverkoop voor de extra show op 7 juni start dinsdagochtend om 10.00 uur.