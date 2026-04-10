Ahoy waarschuwt K3-bezoekers: kom zondag niet met ov

Concertzaal Ahoy waarschuwt bezoekers van het middagconcert van K3 Originals zondag om niet met het openbaar vervoer te reizen. Door de marathon van Rotterdam wordt het extra druk op stations.

Ook wie met de auto komt, kan vertraging verwachten. Ahoy blijft wel bereikbaar via afslag 19a vanaf de A15, laat de locatie weten. Het advies is om tussen 07.00 en 17.00 uur het openbaar vervoer te mijden. Later op de avond staat er nog een tweede concert gepland, dat om 20.30 uur begint.

De oorspronkelijke K3-leden Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts staan deze maand zeventien keer op het podium in Ahoy. Alle shows van de Vlaamse zangeressen zijn volledig uitverkocht.