K3‑koorts in Ahoy: eerste concert van reüniereeks van start

De originele K3-leden staan op het punt hun Nederlandse concertreeks in Rotterdam Ahoy af te trappen, zestien jaar na hun laatste gezamenlijke optreden. Fans zijn er al vroeg bij: nog vóór de deuren opengaan, staan ze al uren te popelen om hun jeugdhelden te zien.

Sommige mensen stonden al vanaf 11.30 uur in vol ornaat voor de deur van Ahoy om de beste plek te kunnen bemachtigen en hun jeugd te herbeleven. En als het donderdag niet lukt, kun je het later nog een keer proberen, want sommige mensen hebben kaartjes voor meerdere avonden. Vanaf deze donderdag tot en met maandag 13 april geeft de groep zeventien concerten in Nederland. Aansluitend geven ze vanaf eind mei nog een reeks shows in de Belgische AFAS Dome.

