Huisjes plaatsen, zand scheppen: Egmond werkt aan strandzomer

Tractoren met strandhuisjes denderden zaterdagochtend over het strand van Egmond aan Zee: hét teken voor kustbewoners dat de zomer in aantocht is. Aan de Noord- en Zuid-Boulevard wordt er volop gewerkt om alles klaar te maken voor het nieuwe strandseizoen.

Marco van een lokaal grondverzetbedrijf is druk in de weer met het plaatsen van de laatste huisjes. "Dit zijn altijd de drukste weken van het jaar", vertelt hij aan Hart van Nederland. De huisjes staan ’s winters in het weiland en worden nu een voor een op hun plek gezet, pal aan zee.

Aan de zuidkant van Egmond zijn huisjeseigenaren al in de weer met het aansluiten van waterleidingen, het opknappen van de binnenkant van de huisjes en het uitgraven van zand.

En daar is het weer ook naar: het werd zaterdag 24 graden. Een fantastisch begin van de 'zomer'.