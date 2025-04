Zaterdag mogelijk 25 graden: gaan we weer warmterecords verbreken?

Pak je zonnebril en korte broek er maar bij, het lijkt zaterdag wel zomer! Na het oplossen van wat ochtendgrijs is het zonovergoten en met een zuidoostenwind wordt hele warme lucht aangevoerd. Met maxima rond 23-24 graden is het goed mogelijk dat een 85 jaar oud warmterecord in De Bilt wordt verbroken. In het zuiden zou het volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne zelfs 25 graden kunnen worden.

Afgelopen weken waaide de wind vaak uit het noorden tot oosten. De lucht was droog en relatief koel. Overdag was het door de sterke zonkracht aangenaam, maar in de nachten kwam het vaak nog tot nachtvorst. Ook afgelopen nacht weer, in delen van Zeeland, Brabant, Gelderland en Limburg heeft het een beetje gevroren. Vlak boven de grassprietjes was het nog kouder met in Gilze-Rijen -4,9 graden.

Ook de nacht naar zaterdag verloopt nog koud met een graad of 2 lokaal. Vlak boven de grond kan het opnieuw licht vriezen, maar dat is voorlopig de laatste keer.

Zomers warm?

Zaterdagochtend hangt er in het noordoosten nog wat mist en lage bewolking, maar dit verdwijnt snel. Met een zuidoostenwind wordt warme lucht aangevoerd en daardoor schiet de temperatuur bij veel zon als een raket omhoog. In de middag wordt het op veel plaatsen meer dan 20 graden warmer dan in de vroege ochtend.

Zo wordt het 21 à 22 graden in het noorden, 23-24 graden in het midden van het land en afgerond 25 graden in het zuiden. Door de matige zuidoostenwind waait de wind op de stranden vanaf de duinen en daardoor is het ook daar 'gewoon' 24 graden maximaal. Alleen de Waddeneilanden hebben een frisse wind vanaf de Waddenzee, daar is het dan ook niet warmer dan 17 graden.

Als de temperatuur op 25,0 graden uitkomt of meer, is sprake van een lokale zomerse dag. Dit zou bijzonder vroeg zijn, want gemiddeld wordt het pas op 1 mei voor het eerst zomers warm in ons land. Recordvroeg is dat niet, want bijna 86 jaar geleden in 1939 was het ook zomers warm. Het werd toen in 's-Heerenberg 26,6°C, in Gemert 26,1°C, in Wijster 25,8°C en in Winterswijk en Sittard 25,3°C. In 1894, 1926, 1946, 1968, 2011, 2020, 2021 en ook vorig jaar werd het zelfs nog eerder in de lente 25 graden. In 1968 gebeurde dit al op 29 maart, vorig jaar op 6 april.

Warmterecord

Het officiële datumrecord van 12 april staat op 1939. Terwijl dieper in het binnenland zomerse temperaturen werden gemeten, kwam De Bilt op 23,4 graden uit. De kans is zo'n 50 procent dat we zaterdag over dit oude record heengaan. Het zou voor de maximumtemperatuur het vijfde warmterecord betekenen. Eerder was het op 21 februari en 7,8 en 21 maart ook al recordwarm in De Bilt.