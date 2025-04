Lentezon breekt snel door na grijze ochtend, dit weekend stuk warmer

Een grijze start van de dag, maar wie even geduld heeft, wordt beloond. Rond het middaguur breekt de zon op steeds meer plekken door. In het binnenland wordt het donderdagmiddag dan ook stralend zonnig. Alleen langs de kust blijft het wat langer bewolkt. Vooral op de Wadden kan het de hele dag grijs blijven, met temperaturen van zo'n 10 graden. In de zon loopt het kwik op tot wel 16 graden.

Aan zee waait een stevige noordwestenwind, landinwaarts is de wind wat rustiger. In de nacht trekt opnieuw bewolking het land binnen en daalt de temperatuur naar zo'n 3 graden.

Warm en zonnig weekend

Vrijdag begint in het noorden met ochtendgrijs, maar dat verdwijnt snel. Daarna krijgen we bijna overal een zonnige middag met slechts wat dunne sluierwolken. Er staat nauwelijks wind en het wordt aangenaam: 13 graden op de Wadden tot wel 20 graden in het zuiden en oosten.

Zaterdag wordt de warmste dag van de week. De zon schijnt volop en het kan voor het eerst dit jaar zomers warm aanvoelen. In Limburg en Brabant kan het lokaal wel 25 graden worden. Alleen op de Wadden blijft het koeler.

Buien in aantocht

Zondag slaat het weer om. Er komt meer bewolking en er trekken buien over het land. De temperatuur blijft met zo'n 18 graden aan de hoge kant, maar door de hoge luchtvochtigheid voelt het warmer aan. Ook de nacht wordt ongewoon zacht, met temperaturen rond de 13 graden.

Na het weekend blijft het warm voor de tijd van het jaar. Wolken en zon wisselen elkaar af, en er vallen af en toe buien. Overdag blijft het rond de 18 graden, met zachte nachten. Het voorjaarsgevoel houdt voorlopig nog even aan.

Beeld: Jolanda Bakker, Zevenhuizen (ZH)