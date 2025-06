Honderden gevluchte kinderen kunnen op uitje na kritiek Faber: 80.000 euro opgehaald

Nog nooit werd een uitje naar de Efteling zoveel besproken als dit uitje. Begin mei ging het dagje weg van jonge asielzoekers uit het Friese Sint Annaparochie naar de Efteling niet door na de opmerking van asielminister Marjolein Faber (PVV) dat ze dit "on-uit-leg-baar" vond. Bij VluchtelingenWerk, die juist veel uitjes voor vluchtelingen organiseert, schrokken ze zich rot van die uitspraak.

De organisatie voelde de noodzaak om hier juist geld voor in te zamelen. Een oproep bleek niet aan dovemansoren gericht. Meer dan 80.000 euro werd er namelijk ingezameld. De komende tijd kan door dit geld voor veel kinderen een mooie dag worden georganiseerd. Te beginnen vrijdag in Weert waar vluchtelingenkinderen van een lokale basisschool naar het theater gaan. Hart van Nederland was erbij.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Het COA had het uitje juist tijdens een dorpsfeest van Sint Annaparochie gepland, om onrust te voorkomen. Een jaar geleden kwam het tot een confrontatie tussen jongeren uit de buurt en de jongeren van het azc. Uiteindelijk raakten drie jonge mannen gewond. Volgens Faber moest een einde komen aan uitjes voor vluchtelingen aangezien Nederland nou eenmaal 'geen vakantieoord was'.