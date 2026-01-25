Recordwinter voor ijsbaan Winterswijk: voor zestiende keer open

De ijsbaan in Winterswijk gaat zondag weer open voor bezoekers. Het is al de zestiende openstelling deze winter, en daarmee wordt een record bereikt in het vijfjarig bestaan van de baan aan de Bataafseweg. "Wij zijn zeer tevreden", aldus IJsmeester Hendrik van Prooijen van de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV).

De baan opende zondagochtend om 08.30 uur. Een uur later waren er honderden mensen op het ijs. Er is ook bijzonder bezoek: IJsvereniging Hard Gaat-ie uit De Lier in het Westland. "Onze grote inspiratiebron", vertelt Van Prooijen. "Zij hebben ons erop gewezen dat je beter kunt sproeien, en op het effect van wit." WIJV heeft de 400-meterbaan vorig jaar een witte toplaag gegeven. Daardoor heeft de straling van de zon minder effect op de baan, waardoor die eerder afkoelt.

Afgelopen november kon er al lekker geschaatst worden in Winterswijk:

1:44 Volop ijspret in Winterswijk op het natuurijs

Wanneer de baan sluit, hangt af van de temperatuur. "Op dit moment vriest het nog. We gaan kijken hoe lang we het kunnen volhouden." WIJV hoopt het record van zestien "schaatsbare" dagen nog te verbeteren. "De winter duurt nog een tijdje", lacht Van Prooijen.