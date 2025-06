Druilerig Pinksteren? Op deze camping is het bomvol én gezellig

Het Pinksterweekend begon nat en grijs, maar op een camping aan het water in Almere ligt niemand daar wakker van. Ondanks de buien staat de camping helemaal vol, vertelt eigenaresse Jeanine Fokkens. "Alle plaatsen staan vol. Dus dat is behoorlijk wat." En dat terwijl het vorige weekend nog volop zon was. "Kinderen in bikini’s, allemaal het water in. Nu is het een heel ander beeld."

Toch blijven de gasten komen, zo kun je ook zien in de video hierboven. "Mensen hebben het in hun hoofd, ze komen hier voor bepaalde doeleinden. Dus ze zitten dan misschien iets meer binnen, maar zodra het droog is: deur open en naar buiten."

Volgens Jeanine is er ook genoeg te doen, ondanks de regen. "We hebben vanavond een muziekavond, morgen een rondvaart met een oude brandweerblusboot, knutselactiviteiten voor kinderen en een grote horeca." En wie liever van het terrein af gaat: "Er zijn hier ook wel wat musea in de buurt. Dus je moet nu toch naar de overdekte dingen gaan kijken."

'Toilet leeggooien hoort erbij'

Een campinggast met een draagbare toiletcassette in de hand neemt het zoals het komt. “Het weer zit niet mee, nee. Maar ja, het zal wel beter worden. Boeken lezen, beetje koekelen op internet. Komt goed."

Een ander stel dat al jaren op de camping staat, blijft positief: "Met Hemelvaart was het mooi weer. En je bent toch buiten. Je krijgt toch een kleurtje." Wat ze doen als het regent? "Kaarten, een boekje lezen, beetje op de telefoon kijken." En de hond moet toch uitgelaten worden, regen of niet.