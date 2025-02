Kamperen bij de boer wordt steeds populairder: 'Nog nooit zo veel animo gehad'

Op de camping bij de boer; steeds meer Nederlanders zien dat wel zitten. Op de SVR (Stichting Vrije Recreatie) Vakantiebeurs merken ze dat er nog nooit zo veel belangstelling is geweest voor de beurs. "Er is behoefte aan rust en ruimte."

Zaterdag 1 februari wordt in Evenementenhal Hardenberg de tweede SVR Vakantiebeurs van 2025 georganiseerd. Deze kampeerbeurs, waar zo'n 250 kleinschalige campings hun bedrijf presenteren, wordt al decennialang georganiseerd. "We hebben nog nooit zoveel belangstelling gehad als tijdens de beurzen in 2024 en ook nu weer in 2025", zegt voorzitter Christel van Mill.

De populariteit stijgt omdat mensen meer rust zoeken. "Daarbij zijn mensen sinds corona het eigen land steeds meer gaan waarderen", aldus Bas van Mill van SVR. De beurs biedt bezoekers de kans om direct in contact te komen met campingeigenaren.

Wat is SVR? Stichting Vrije Recreatie bestaat 55 jaar en telt 2.000 aangesloten campings in Europa en daarbuiten. De campings staan voor rust, ruimte, natuur en boerengastvrijheid.

Op de camping

Uit het Hart van Nederland-panel onder 2.526 respondenten blijkt dat een kwart van de Nederlanders (24 procent) dit jaar kiest voor kamperen. De meeste kampeerders trekken naar het buitenland (13 procent). Binnen Nederland zijn de SVR campings het populairst (6 procent), gevolgd door grote campings (5 procent), glampings (2 procent) en natuurkampeerplekken zonder vaste standplaats (2 procent).

Sanne, receptionist van camping De Grienduil in Nieuwland, legt aan Hart van Nederland uit waarom dit soort campings zo populair zijn: "Op zo'n camping maak je makkelijk contact. Na een paar dagen ken je elkaar al en dat is gewoon gezellig. Iedereen helpt elkaar en denkt mee, bijvoorbeeld als je iets bent vergeten."

Een vaste gast erkent dit en benadrukt dat de gezelligheid en de intimiteit het belangrijkste zijn. "Juist dat maakt een kleine camping zo bijzonder."