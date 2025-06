Onweer en hagel in aantocht: zo verloopt het Pinksterweekend

Wie plannen heeft voor het Pinksterweekend, doet er goed aan de regenjas bij de hand te houden. Weervrouw Laura Osinga waarschuwt voor "talrijke buien" die zaterdag over het land trekken.

Zaterdagochtend trekt al een regengebied van zuidwest naar noordoost. De rest van de dag blijft het wisselvallig, met stevige buien, lokaal met onweer of hagel. "Tussen de buien door zijn er ook droge en zonnige momenten", aldus Osinga.

De wind blaast stevig uit het zuidwesten en later op zondag uit het westen tot noordwesten. "De temperatuur blijft steken rond de 16 graden, en dat is behoorlijk fris voor de tijd van het jaar", vertelt Osinga over Eerste Pinksterdag.

Maandag droger, later zelfs zomers

De Tweede Pinksterdag verloopt rustiger, met meer zon en minder buien. Het wordt ook iets warmer, met zo’n 18 graden. Toch is het nog niet helemaal droog.

Dinsdag volgt nog een laatste ronde buien, maar daarna knapt het weer echt op. "Later in de week krijgen we volop zon en temperaturen richting de 25 graden. De kans op een zomerse bui of onweertje neemt dan wel weer toe."