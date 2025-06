Pinksterweekend wordt guur en nat, maar volgende week 25 graden

Het lange Pinksterweekend begint met regen, onweer en kilte. Het lijkt eerder herfst dan voorjaar, en pas halverwege volgende week gloort er hoop op écht zomerweer met zon en hogere temperaturen.

Vrijdag begint op veel plekken nog droog, maar daar komt snel verandering in. In de middag trekken opnieuw stevige buien over het land, vooral in het oosten is er kans op onweer. In korte tijd kan er veel regen vallen. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar het is fris. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot een magere 20 graden in Limburg. Daarbij waait er een stevige zuidwestenwind, met aan de kust soms windkracht 6.

Hoe wordt het weer met Pinksteren?

Het hele Pinksterweekend blijft het wisselvallig. Op zaterdag wisselen zon en felle buien met onweer elkaar af. Op Eerste Pinksterdag draait de wind naar het noordwesten en voelt het met 16 graden ronduit herfstachtig aan. Ook dan vallen er weer flink wat buien.

Tweede Pinksterdag wordt iets aangenamer met meer zon en minder buien. De temperatuur stijgt naar zo’n 18 graden. Maar de echte verbetering komt daarna: vanaf dinsdag wordt het warmer en zonniger, met tegen het einde van de week zomerse waarden van zo'n 25 graden.