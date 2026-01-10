Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Winterfeestje op straat: eerste Hoogeveens kampioenschap sleetje rijden

Ontspanning

Vandaag, 19:27 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Het is dit weekend nog even genieten van de sneeuw in Hoogeveen. Zaterdag werd in het centrum het eerste open Hoogeveens kampioenschap sleetje rijden gehouden. Vanaf maandag gaat het naar verwachting weer dooien en verdwijnt de sneeuw weer, maar tot die tijd maken ze er nog één keer een feestje van.

Op het plein bij de Hoofdstraat wordt een sneeuwhelling gebouwd van zo’n 2,5 tot 3 meter hoog. De helling komt rondom een kunstwerk bij het standbeeld en wordt speciaal aangelegd om veilig te kunnen sleeën.

Met dank aan sneeuwschuivers

De sneeuwhoop is bij elkaar gebracht door de sneeuwschuivers in de omgeving. "Die hebben de straten rondom het plein schoongeveegd en al het verzamelde sneeuw hier tot een grote hoop gemaakt. Zaterdagochtend zijn ze met drie vrachtwagens langsgekomen. Ze hebben ook geholpen om deze kleine piste te maken", vertelt Initiatiefnemer Ronald Otten tegen Hart van Nederland.

Het idee is vooral bedoeld voor kinderen, maar ook ouders en omwonenden zijn welkom. Volgens de organisatie gaat het voorlopig om een eenmalige actie.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Kou en sneeuw in Nederland: gevoelstemperatuur daalt tot -20 graden, schaatsen kan
Kou en sneeuw in Nederland: gevoelstemperatuur daalt tot -20 graden, schaatsen kan
Dun laagje, dikke pret: Nederlanders genieten massaal van winters weer
Dun laagje, dikke pret: Nederlanders genieten massaal van winters weer
ZIEN: Heel Holland op de schaats tijdens ijskoude Eerste Kerstdag
ZIEN: Heel Holland op de schaats tijdens ijskoude Eerste Kerstdag

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.