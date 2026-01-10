Winterfeestje op straat: eerste Hoogeveens kampioenschap sleetje rijden

Het is dit weekend nog even genieten van de sneeuw in Hoogeveen. Zaterdag werd in het centrum het eerste open Hoogeveens kampioenschap sleetje rijden gehouden. Vanaf maandag gaat het naar verwachting weer dooien en verdwijnt de sneeuw weer, maar tot die tijd maken ze er nog één keer een feestje van.

Op het plein bij de Hoofdstraat wordt een sneeuwhelling gebouwd van zo’n 2,5 tot 3 meter hoog. De helling komt rondom een kunstwerk bij het standbeeld en wordt speciaal aangelegd om veilig te kunnen sleeën.

Met dank aan sneeuwschuivers

De sneeuwhoop is bij elkaar gebracht door de sneeuwschuivers in de omgeving. "Die hebben de straten rondom het plein schoongeveegd en al het verzamelde sneeuw hier tot een grote hoop gemaakt. Zaterdagochtend zijn ze met drie vrachtwagens langsgekomen. Ze hebben ook geholpen om deze kleine piste te maken", vertelt Initiatiefnemer Ronald Otten tegen Hart van Nederland.

Het idee is vooral bedoeld voor kinderen, maar ook ouders en omwonenden zijn welkom. Volgens de organisatie gaat het voorlopig om een eenmalige actie.