Ruzie tussen de bollen: bloemenkweker spreekt toeristen aan, die worden boos

Natuur

Vandaag, 18:27 - Update: 1 uur geleden

Mark Heemskerk is bloemenkweker heeft wel vaker dat mensen voor mooie foto's zijn velden oplopen, maar deze zondag liep dat wel heel anders. Zo'n honderd mensen liepen ineens het veld op, ondanks de hekken die er voor geplaatst worden. Toen een aantal werden aangesproken, werden zij boos.

"Een Italiaan reageerde een beetje emotioneel. Ik zei: je moet je kinderen beter opvoeden", vertelt hij tegen Hart van Nederland. "Hij zei dat ik respect moest hebben, maar hij moet zijn kinderen respect meegeven voor een hek denk ik dan." Vele anderen waren gelukkig voor hem wel snel het veld af zonder gedoe.

"Ik ben blij met de aandacht voor de bollen, we hadden de tulpen dit weekend bewust nog niet gekopt. Maar dat was echt extreem." Hij vindt een paar mensen echt niet erg. Maar, je wil mensen er haast voor laten betalen om erop te mogen met toezicht bijvoorbeeld. Maar de kweker uit Noordwijkerhout is dat niet van plan.

