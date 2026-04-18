ZIEN: bloemenpracht trekt langs bij corso Bollenstreek

Genieten geblazen. Dat was het zaterdag bij het bloemencorso in de Bollenstreek. Bij wat alweer de 79e editie is van het spektakel verzamelden zich duizenden toeschouwers, allemaal om de prachtig versierde wagens te zien. De stoet ging van Noordwijk naar Haarlem en doet onderweg onder andere Voorhout aan.

En wat een prachtige creaties zitten er ook dit jaar weer tussen. Volgend jaar is het een jubileumeditie, maar dat weerhoudt de makers er niet van om ook deze keer flink uit te pakken. "Bloemencorso Bollenstreek is het enige evenement in de wereld waarvan de praalwagens worden opgebouwd met bolbloemen zoals heerlijk geurende hyacinten, tulpen en narcissen", zegt de organisatie in een bericht. "Honderden vrijwilligers zijn er uren mee bezig geweest."

