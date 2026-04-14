Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Populariteit ‘Klein Keukenhof’ heeft keerzijde: toeristen lopen door tulpentuinen

Ontspanning

Vandaag, 19:44 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

De Poldertuin in het Noord-Hollandse Anna Paulowna trekt deze dagen veel bezoekers. Het gratis bloemenpark, ook wel het 'Klein Keukenhof' genoemd, staat volop in bloei en weet steeds meer toeristen te trekken. Zeker nu een dagje Keukenhof voor een gezin al snel flink in de papieren loopt, kiezen mensen vaker voor dit gratis alternatief.

Vrijwilligers zijn trots op hoe de tuin erbij ligt. Met zo'n 25 mensen wordt er wekenlang hard gewerkt om alles netjes te houden. "Het is een behoorlijke inspanning om alles voor elkaar te krijgen. Allemaal handwerk hè, en de meesten zijn boven de zeventig jaar, sommigen zijn zelf boven de 80", zegt voorzitter Jaap Rozenbroek tegen Hart van Nederland.

Toch brengt de populariteit ook problemen met zich mee. Bezoekers stappen geregeld van de paden af en lopen tussen de bloemen door, vaak om foto's te maken. Dat leidt tot schade aan tulpen en hyacinten. "Ik heb mij er een beetje bij neergelegd", vertelt vrijwilliger Ton van Zanten. "Je houdt het niet meer tegen."

In de bovenstaande video vertelt hij wat hij zoal heeft zien gebeuren in de tuin.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.