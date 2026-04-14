Populariteit ‘Klein Keukenhof’ heeft keerzijde: toeristen lopen door tulpentuinen

De Poldertuin in het Noord-Hollandse Anna Paulowna trekt deze dagen veel bezoekers. Het gratis bloemenpark, ook wel het 'Klein Keukenhof' genoemd, staat volop in bloei en weet steeds meer toeristen te trekken. Zeker nu een dagje Keukenhof voor een gezin al snel flink in de papieren loopt, kiezen mensen vaker voor dit gratis alternatief.

Vrijwilligers zijn trots op hoe de tuin erbij ligt. Met zo'n 25 mensen wordt er wekenlang hard gewerkt om alles netjes te houden. "Het is een behoorlijke inspanning om alles voor elkaar te krijgen. Allemaal handwerk hè, en de meesten zijn boven de zeventig jaar, sommigen zijn zelf boven de 80", zegt voorzitter Jaap Rozenbroek tegen Hart van Nederland.

Ergernis

Toch brengt de populariteit ook problemen met zich mee. Bezoekers stappen geregeld van de paden af en lopen tussen de bloemen door, vaak om foto's te maken. Dat leidt tot schade aan tulpen en hyacinten. "Ik heb mij er een beetje bij neergelegd", vertelt vrijwilliger Ton van Zanten. "Je houdt het niet meer tegen."

In de bovenstaande video vertelt hij wat hij zoal heeft zien gebeuren in de tuin.