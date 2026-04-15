Bloemendagen Limmen gered: vriendengroep houdt traditie in stand

Evenementen

Gisteren, 23:11

Voor corona leek het erop dat de Bloemendagen in Limmen zouden verdwijnen door een tekort aan vrijwilligers. Inmiddels is het evenement juist nieuw leven ingeblazen. Steeds meer mensen, jong en oud, helpen mee om de traditie in stand te houden.

Een van de vaste groepen is de vriendengroep van Laura Aafjes. Zij doen al van jongs af aan mee en maken dit jaar een mozaïek van Suzan & Freek met hyacintenbloemetjes. "Voor corona leek het erop dat het zou stoppen door te weinig vrijwilligers, maar door corona merkten mensen in Limmen dat het toch fijn is om hier tijd aan te besteden", vertelt Laura.

'Gekkenwerk'

De groep bestaat uit tien vrienden, vaak buren of familie van elkaar. Hoewel de meesten niet meer in Limmen wonen, komen ze ieder jaar terug voor het evenement. "Al is het jaarlijks weer gekkenwerk. Toch vinden we het leuk om deze mozaïeken samen te maken en de traditie in stand te houden."

De mozaïekstukken zijn vanaf zaterdag 18 april tot en met woensdag 22 april te bewonderen. Wil je al een voorproefje? Bekijk dan de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

