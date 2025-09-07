Terug

ZIEN: Gigantische wagens in Zundert bij grootste bloemencorso ter wereld

Evenementen

Vandaag, 15:05

De grootste bloemencorso ter wereld trekt zondag door de straten van Zundert in Noord-Brabant. Het is een jaarlijks megaspektakel waarvoor duizenden vrijwilligers wekenlang in de weer zijn met het bouwen van indrukwekkende praalwagens, volledig bekleed met dahlia’s.

De wagens zijn enorm: sommige zijn wel 9 meter hoog en 4,5 meter breed. Het bloemencorso is al tientallen jaren een begrip in de regio, en een ware bezienswaardigheid.

Zondag zijn er twintig gigantische praalwagens te bewonderen, vertelt organisator Petra van Aerts. "Het is dit jaar ook een speciale editie, onze 80e namelijk", zegt hij tegen Hart van Nederland.

De optocht barst van de kleur, creativiteit en beweging, met figuranten die de wagens echt tot leven brengen, zoals ook te zien is in de video boven dit artikel.

