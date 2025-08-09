Terug

12-jarige River werkt samen met moeder en oma aan bloemencorso voor Flower Parade Rijnsburg

Vandaag, 16:55

De straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk kleuren zaterdag volop, want de bloemencorso van de Flower Parade Rijnsburg rijdt weer langs. Dit jaar is het thema Er was eens… Dagenlang hebben zo'n honderd mensen hard gewerkt om de voertuigen te voorzien van bloemen. Zo ook River van der Meij (12) en haar moeder Annemieke Noort (46) en oma Nelleke Noort (73).

Dagenlang hebben ze samen gebikkeld om hun auto te voorzien van maar liefst een paar duizend dahlia's. Ook heeft River nog gewerkt aan een dinopraalwagen. Het was volgens Annemieke dit jaar weer een uitdaging om iets moois van hun auto te maken: "Dit jaar was voor ons de constructie van de zandloper een uitdaging. De basis is van hout en we hebben ook twee enorme ballonen moeten gebruiken. Het was best spannend om die zo te bevestigen dat het een stevige en stabiele constructie werd. We hebben veel moeten puzzelen."

Creatieve familie

Ondanks de uitdaging vinden ze het leuk dat ze dit jaar weer samen meedoen. "Het is voor River en mij de tweede keer, en voor oma Nelleke de derde keer dat we meedoen. We vinden het vooral leuk om dit samen te doen. We houden allemaal van bezig zijn met onze handen, dus dit past goed bij ons", legt moeder Annemieke uit. "Bovendien hebben we twee bloemenwinkels in Den Haag en doen we daarnaast veel evenementen, zoals bruiloften en partijen, ook in het buitenland."

Zaterdag lopen ze zelf niet mee met de parade, maar dat mag de pret niet drukken. "Wij gaan dan zelf kijken als toeschouwers. Dat vinden wij zelf ook tof, omdat je trots bent om je wagen te zien. We hebben er dagen aan gewerkt. Iedereen staat tijdens de parade te klappen en je krijgt mooie complimenten. Dat geeft zeker kippenvel", vertellen River en haar moeder. En ze mogen trots zijn dit jaar, want ze hebben met hun auto de gouden medaille gewonnen.

