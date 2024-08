Zaden, leer, houtskool en rijst: alles behalve bloemen bij bloemencorso Sint Jansklooster

Zaden, leer, houtskool en rijst zijn geen bloemen. Maar deze materialen worden wel gebruikt voor de versiering van de wagens van de bloemencorso. Voor het eerst maken ze in Sint Jansklooster noodgedwongen gebruik van andere materialen.

Het natte voorjaar heeft ervoor gezorgd dat veel knollen laat de grond in zijn gegaan of dat complete velden zijn 'verzopen'. Dit heeft voor een groot tekort aan dahlia's geleid. "Normaal gebruiken we meer dan 4 miljoen dahlia's, nu moeten we het met maar 2 miljoen doen, the show must go on!", zegt Egbert Lassche van het corso tegen Hart van Nederland.

Regels

De regel is dat de vrijwilligers 5 procent van hun wagen mogen bedekken met ander materiaal dan de bloemen. "We hebben deze regel volledig moeten laten schieten, het kan echt niet anders", zegt de organisatie. "Gelukkig zijn de wagenbouwers heel erg creatief en hebben ze snel geschakeld. We hebben zelfs de aantal wagens weten te behouden."

Bekijk in de video hierboven hoe de alternatieve wagens eruitzien. Bloemencorso Sint Jansklooster is te zien op 16 en 17 augustus.