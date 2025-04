Tulpen vertrapt voor foto's: vrijwilligers gaan toeristen op de vingers tikken

De tulpen bloeien weer en dat levert altijd weer fantastische kleurige bloemenvelden op. Al die bloeiende bollen werken als een magneet op toeristen die nog maar al te graag en te vaak de velden in lopen om de mooiste kiekjes te maken. Daarbij raken de bloemen en de bollen beschadigend. Om deze amateurfotografen uit de bollenvelden te weren, wordt er daarom campagne gevoerd.

Dit jaar worden er speciale ambassadeurs ingezet die ter plekke de mensen aanspreken. Volgens bollenkweker Bart is dat hard nodig. "Het valt niet mee. Je kunt een lintje spannen, maar ze gaan er zo onder door. Of klimmen over de hekken heen. Ze zijn niet te houden!"

Vooropgesteld: het is ook hartstikke mooi, zegt hij. "Dat ze foto's willen maken snap ik. En het zijn ook onze klanten, hè? Maar het is op een gegeven moment gewoon chaos op het land. Soms ben je drie jaar met een bol bezig en dan gaan mensen erin zitten. Er blijft niets van over." Daarom is het belangrijk dat mensen weten wat ze kunnen aanrichten, zegt kweker Bart. "Ik loop bijvoorbeeld niet door de hyacinten als ze nat zijn. Dan kun je gemakkelijk virussen overbrengen. Dat weten mensen niet."

Hulp van vrijwilligers

Om de chaos te voorkomen worden er ambassadeurs ingezet. Zondag is de eerste dag. "Het idee van ambassadeurs ondersteun ik wel. Er zijn veel vrijwilligers die het willen doen. In mijn eentje red ik dat niet en ik kan niet honderd man inhuren om dit te regelen. Maar met die vrijwilligers moet het gaan werken."