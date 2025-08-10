Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrijwilligers verzamelen 161 kilo afval en duizenden peuken op het strand van Monster

Natuur

Gisteren, 16:51

Link gekopieerd

Ondanks het mooie strandweer zondagmiddag staken 86 vrijwilligers van Stichting De Noordzee de handen uit de mouwen om 161 kilo afval te verzamelen op het strand van Monster, waaronder 2.578 sigarettenpeuken. De opruimactie maakt onderdeel uit van de 'Beach Cleanup Tour', waarbij twee teams in 30 etappes de gehele Noordzeekust schoonmaken.

Tijdens deze 12e editie van de opruimactie zetten dit jaar ruim 1.900 vrijwilligers zich in voor een schone Noordzee. Ieder jaar worden er duizenden kilo's afval verzameld, variërend van wattenstaafjes, plastic flessen, blikjes en ballonnen tot gloeilampen, schoonmaakmiddelen, houten pallets en visnetten.

Rookvrije stranden

De hoeveelheid gevonden afval betekent volgens de stichting niet dat het probleem zwerfafval is verholpen. "De grote hoeveelheid peuken, jaar na jaar benadrukt opnieuw de noodzaak voor meer bewustwording en strengere maatregelen langs de kust.

Jolisa van Leeuwen van Stichting De Noordzee benadrukt dat filters van sigarettenpeuken jaar na jaar het probleem zijn. "Het zijn stukjes plastic, wat enorm schadelijk is voor de natuur. We pleiten daarom voor een rookverbod op het strand. Dat helpt hopelijk mee aan de bewustwording en beleidsverandering." De stichting roept gemeenten op om rookvrije stranden te realiseren en landelijk vragen we om een verbod op plastic sigarettenfilters.

Of het verbod op plastic sigarettenfilters er gaat komen, is nog maar de vraag. De stichting wil met een landelijke petitie naar Den Haag om het doel te bereiken. Daarnaast proberen ze bij elke etappe de gemeenten aan te moedigen tot meer maatregelen die het strand schoon houden.

Lees ook

Meerderheid wil rookverbod op Nederlandse stranden, moet kust schoner maken
Meerderheid wil rookverbod op Nederlandse stranden, moet kust schoner maken
Wrakstukken van slagschip duiken op: kust Camperduin in gevaar
Wrakstukken van slagschip duiken op: kust Camperduin in gevaar
Kijk uit in Katwijk: de rode vlag hangt niet voor niets bij zee
Kijk uit in Katwijk: de rode vlag hangt niet voor niets bij zee

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.