Vrijwilligers verzamelen 161 kilo afval en duizenden peuken op het strand van Monster

Ondanks het mooie strandweer zondagmiddag staken 86 vrijwilligers van Stichting De Noordzee de handen uit de mouwen om 161 kilo afval te verzamelen op het strand van Monster, waaronder 2.578 sigarettenpeuken. De opruimactie maakt onderdeel uit van de 'Beach Cleanup Tour', waarbij twee teams in 30 etappes de gehele Noordzeekust schoonmaken.

Tijdens deze 12e editie van de opruimactie zetten dit jaar ruim 1.900 vrijwilligers zich in voor een schone Noordzee. Ieder jaar worden er duizenden kilo's afval verzameld, variërend van wattenstaafjes, plastic flessen, blikjes en ballonnen tot gloeilampen, schoonmaakmiddelen, houten pallets en visnetten.

Rookvrije stranden

De hoeveelheid gevonden afval betekent volgens de stichting niet dat het probleem zwerfafval is verholpen. "De grote hoeveelheid peuken, jaar na jaar benadrukt opnieuw de noodzaak voor meer bewustwording en strengere maatregelen langs de kust.

Jolisa van Leeuwen van Stichting De Noordzee benadrukt dat filters van sigarettenpeuken jaar na jaar het probleem zijn. "Het zijn stukjes plastic, wat enorm schadelijk is voor de natuur. We pleiten daarom voor een rookverbod op het strand. Dat helpt hopelijk mee aan de bewustwording en beleidsverandering." De stichting roept gemeenten op om rookvrije stranden te realiseren en landelijk vragen we om een verbod op plastic sigarettenfilters.

Of het verbod op plastic sigarettenfilters er gaat komen, is nog maar de vraag. De stichting wil met een landelijke petitie naar Den Haag om het doel te bereiken. Daarnaast proberen ze bij elke etappe de gemeenten aan te moedigen tot meer maatregelen die het strand schoon houden.