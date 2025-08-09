Wrakstukken van slagschip duiken op: kust Camperduin in gevaar

Het strand van Camperduin verdwijnt sneller dan verwacht. Door harde wind, stormen en stijgend zeewater vervaagd de kustlijn steeds verder meer. Ondanks meerdere maatregelen zoals zandspuiten om de kustlijn te behouden, lukt dit niet. Het bijzondere nieuws? Wrakstukken van het slagschip 'Prince George', die tien jaar geleden nog onder een dikke laag zand verdwenen, komen inmiddels weer bloot te liggen.

Strandvonder Marco Snijders volgt het strand al bijna veertig jaar en maakt zich zorgen. Het opgespoten zand word opgeslokt door de zee. "Het is nog wel een meter of vier tot we bij het dek zijn", zegt Snijders. Maar toch is het verontrustend. Dit zorgt voor een verzwakte kustlijn, zegt hij.

Arthur Dontje, eigenaar van het strandpaviljoen in Camperduin, maakt zich ook zorgen. Het restaurant stond enkele jaren nog op het strand, maar dreigt nu in het water te verkeren. Als het hard stormt, dan trilt het gebouw vertelt hij. Ook kan er eigenlijk niks meer op het strand geplaatst worden. "We durven geen strandhuizen neer te zetten, die spoelen gewoon weg", zegt Dontje.

De gemeente Bergen laat weten dat er overleg is met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap, maar inhoudelijke antwoorden zijn er nog niet.