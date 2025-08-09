Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wrakstukken van slagschip duiken op: kust Camperduin in gevaar

Extreem weer

Gisteren, 20:54

Link gekopieerd

Het strand van Camperduin verdwijnt sneller dan verwacht. Door harde wind, stormen en stijgend zeewater vervaagd de kustlijn steeds verder meer. Ondanks meerdere maatregelen zoals zandspuiten om de kustlijn te behouden, lukt dit niet. Het bijzondere nieuws? Wrakstukken van het slagschip 'Prince George', die tien jaar geleden nog onder een dikke laag zand verdwenen, komen inmiddels weer bloot te liggen.

Strandvonder Marco Snijders volgt het strand al bijna veertig jaar en maakt zich zorgen. Het opgespoten zand word opgeslokt door de zee. "Het is nog wel een meter of vier tot we bij het dek zijn", zegt Snijders. Maar toch is het verontrustend. Dit zorgt voor een verzwakte kustlijn, zegt hij.

Arthur Dontje, eigenaar van het strandpaviljoen in Camperduin, maakt zich ook zorgen. Het restaurant stond enkele jaren nog op het strand, maar dreigt nu in het water te verkeren. Als het hard stormt, dan trilt het gebouw vertelt hij. Ook kan er eigenlijk niks meer op het strand geplaatst worden. "We durven geen strandhuizen neer te zetten, die spoelen gewoon weg", zegt Dontje.

De gemeente Bergen laat weten dat er overleg is met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap, maar inhoudelijke antwoorden zijn er nog niet.

Lees ook

Reddingsbrigade: 'zwemmen in zee gevaarlijk'
Reddingsbrigade: 'zwemmen in zee gevaarlijk'
Containers met speelgoed en auto-onderdelen aangespoeld op Waddeneilanden
Containers met speelgoed en auto-onderdelen aangespoeld op Waddeneilanden
Ga niet met je luchtbed de zee op: 'Je waait ermee naar Engeland!'
Ga niet met je luchtbed de zee op: 'Je waait ermee naar Engeland!'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.