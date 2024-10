Nederlanders delen massaal foto's van komeet: 'Tot over 80.000 jaar!'

Nederlanders delen op sociale media massaal foto's van komeet Tsuchinshan-ATLAS, die maandagavond met het blote oog te zien was. De komeet komt de komende weken dichter bij de aarde dan bij Venus en is daardoor goed zichtbaar. Onder meer vanuit Arnhem, Dordrecht, Groningen en Helmond delen mensen beelden van het bijzondere fenomeen.

Afgelopen zaterdag bereikte de komeet het dichtstbijzijnde punt ten opzichte van de aarde. In de avond staat hij richting het zuidwesten. Wie de komeet wil spotten, heeft nog tot eind november de kans om dit unieke hemellichaam te bewonderen.

In Brabant waren mensen vrijdagavond al op pad in de hoop een glimp op te vangen van de komeet (zie bovenstaande video).

'Vanavond lukte het!'

Een van de gelukkigen die de komeet maandag heeft gespot, is Onno Plantinga: "Vanavond lukte het! De komeet Tsuchinshan-ATLAS op de foto. Tot over 80.000 jaar!"

Ook Dorine van Asten wist de komeet vast te leggen, maar het was niet zonder moeite, zo vertelt ze op X: "Pfff, eindelijk gevonden. Het viel niet mee en het werd steeds mistiger. Het was moeilijk om het met het blote oog te zien en het is helaas geen Neowise. Op de foto is die beter te zien dan in het echt."

ANP