Wespenseizoen nu al losgebarsten: bestrijder Patrick draait overuren

Je hebt ze misschien al zien rondvliegen in de tuin of op het terras: wespen zijn dit jaar opvallend vroeg actief. Ongediertebestrijder Patrick Kramer merkt dat elke dag: "We doen ook nog andere bestrijdingen tussendoor, maar het meeste wat wij doen is echt de wesp momenteel. Daar hebben we het ontzettend druk mee en kunnen we onze dagen wel mee vullen."

De warme maanden zorgen ervoor dat wespenkoninginnen eerder uit hun winterslaap komen. Daardoor beginnen ze ook eerder met het bouwen van nesten en groeit de populatie sneller.

Larven groeien sneller door hogere temperaturen

De hoge temperaturen versnellen ook de ontwikkeling van de larven, waardoor nesten sneller groter worden. Als het warme weer aanhoudt, verwachten bestrijders dat de wespenoverlast de komende weken verder toeneemt.

Patrick laat in bovenstaande video zien hoe hij te werk gaat.