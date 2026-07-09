OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wespenseizoen nu al losgebarsten: bestrijder Patrick draait overuren

Natuur

Vandaag, 16:05

Link gekopieerd

Je hebt ze misschien al zien rondvliegen in de tuin of op het terras: wespen zijn dit jaar opvallend vroeg actief. Ongediertebestrijder Patrick Kramer merkt dat elke dag: "We doen ook nog andere bestrijdingen tussendoor, maar het meeste wat wij doen is echt de wesp momenteel. Daar hebben we het ontzettend druk mee en kunnen we onze dagen wel mee vullen."

De warme maanden zorgen ervoor dat wespenkoninginnen eerder uit hun winterslaap komen. Daardoor beginnen ze ook eerder met het bouwen van nesten en groeit de populatie sneller.

Larven groeien sneller door hogere temperaturen

De hoge temperaturen versnellen ook de ontwikkeling van de larven, waardoor nesten sneller groter worden. Als het warme weer aanhoudt, verwachten bestrijders dat de wespenoverlast de komende weken verder toeneemt.

Patrick laat in bovenstaande video zien hoe hij te werk gaat.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Man aangevallen door wespen, agressieve zwerm houdt hulpdiensten op afstand
Man aangevallen door wespen, agressieve zwerm houdt hulpdiensten op afstand
Wesp doodslaan in Duitsland? Dat kan je duizenden euro’s kosten
Wesp doodslaan in Duitsland? Dat kan je duizenden euro’s kosten
Paniek door hoornaar in tuin nergens voor nodig: 'Het is geen horrorwesp'
Paniek door hoornaar in tuin nergens voor nodig: 'Het is geen horrorwesp'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.