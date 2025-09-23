Terug

Man aangevallen door wespen, agressieve zwerm houdt hulpdiensten op afstand

Dieren

Vandaag, 22:14

Een man is dinsdagavond is aangevallen door een zwerm wespen in het Brabantse Boskant, bij Sint-Oedenrode. Het slachtoffer bevond zich bij een schuur achter een woning aan de Houtsebeemd toen hij door de insecten werd aangevallen.

Omdat de zwerm zo agressief was, konden de ambulancehulpverleners niet bij de man komen. Zijn toestand was zo ernstig dat er een traumahelikopter werd opgeroepen, die landde verderop in de straat de Houtsebeemd. Om de ambulance te helpen, is de brandweer uit Liempde met spoed opgeroepen. Zij hebben geholpen de man uit het huis te halen.

Na de reddingsactie is de man uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn precieze toestand is niets bekendgemaakt.

