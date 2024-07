Aziatische 'monsterwespen' opnieuw gesignaleerd: 'We moeten ermee leren leven'

In het Utrechtse Baarn hebben twee imkers deze week een nest van Aziatische Hoornaars ontmanteld. De imkers zijn volgens het protocol te werk gegaan en hebben het nest met een speciale stofzuiger leeggezogen. De insecten zijn daarna ingevroren en in coma geraakt. Moeten we ons zorgen maken om de snel verspreidende exoot?

De Aziatische hoornaar werd pas in 2017 voor het allereerst gezien in Nederland. Tegenwoordig is de exoot in vrijwel alle Nederlandse provincies te vinden. De 'monsterwesp' verspreidt zich in rap tempo en staat op de Europese lijst van invasieve exoten.

Zo groot als skippybal

Rond de maand juni verruilen de hoornaars hun zogenoemde 'voorjaarsnest' voor een groter zomernest, dat een stuk hoger in de boom hangt. Het nest kan uitgroeien tot de grootte van een skippybal.

De Europese Unie wil de verspreiding van de Aziatische hoornaar graag voorkomen, en heeft het op de lijst van invasieve exoten geplaatst. De wesp vormt namelijk een grote bedreiging voor reguliere bijensoorten, zoals de honingbij. Volgens Stichting EIS zijn de meeste hoornaars te vinden in het zuiden van ons land.

Uitroeien geen reële optie

Berekeningen tonen aan dat voor het terugdringen van de populatie van de Aziatische exoot ten minste 90 procent van alle nesten bestreden zal moeten worden. Dat zou zelfs met alle nieuwe technieken onhaalbaar zijn. "We zullen moeten leren leven met de Aziatische hoornaar", laat stichting EIS weten.

Een steek van een Aziatische hoornaar kan beduidend pijnlijker aanvoelen dan een steek van een 'normale' wesp. Dat de beet van de exoot meer pijn doet, betekent niet dat het per definitie een groter gevaar voor onze gezondheid vormt. Als je allergisch bent voor bijen -/ en wespensteken is het opletten geblazen: doordat de angel het gif meteen in de bloedbaan injecteert kan een allergische reactie veel acuter en heftiger zijn.