Wesp doodslaan in Duitsland? Dat kan je duizenden euro’s kosten

Vandaag, 09:32

Een grote irritatie tijdens de zomer: zoemende wespen die om je heen of om je eten vliegen. Het liefst rennen we weg of geven we dit insect een mep. Maar als je een wesp ziet in Duitsland, kun je maar beter rustig blijven. Zo’n mep kan je daar namelijk duur komen te staan. Dat meldt het AD.

Onze oosterburen kennen zo’n tienduizend wespensoorten, waarvan een deel met uitsterven wordt bedreigd. Daardoor vallen ze onder de wettelijke soortenbescherming. Sla je in Duitsland uit eigen beweging een wesp dood, dan riskeer je volgens de krant een forse boete. Die begint bij 5000 euro, maar kan oplopen tot maar liefst 65.000 euro.

Allergie

Er is wel goed nieuws voor mensen met een wespenallergie. Zij worden uitgezonderd, omdat ze zich moeten kunnen beschermen tegen een levensbedreigende situatie. En als er echt geen andere mogelijkheid is, mag je het insect uit noodweer doden.

