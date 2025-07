Last van vliegende mieren? Zo kom je ervan af

Wellicht heb je ze de afgelopen tijd weer voorbij zien komen: vliegende mieren. Erg vervelend, want vaak komen ze niet alleen. Door het warme weer maken ze massaal hun opmars. Als je vliegende mieren in huis hebt gespot, kun je er bijna zeker van zijn dat er ergens rond je woning een mierennest zit. Maar hoe kom je ervan af?

De insecten komen waarschijnlijk via een open raam of deur je huis binnen. Het nest bevindt zich vaak in de spouwmuur of in de kruipruimte. Dat kan flink wat overlast geven.

Het klinkt misschien wat bijzonder, maar je kunt mieren als huisdier houden. Zo heeft Marijn uit het Limburgse Schinveld zijn liefde voor de piepkleine insecten vertaald naar een internationaal bedrijf:

0:55 Mier als huisdier? Marijn maakt van hobby een internationaal succes

Hoe kom je van vliegende mieren af?

Vliegende mieren kunnen behoorlijk hinderlijk zijn. En als ze eenmaal binnen zijn, kom je er lastig van af. Toch zijn er een paar handige tips die kunnen helpen. Zo is het slim om naden en kieren onder deuren goed af te dichten. Plaats horren voor ramen en deuren die je open wilt laten voor frisse lucht. Laat daarnaast geen eten onafgedekt staan en ruim etensresten direct op. Ook de afwas meteen wegwerken helpt om mieren geen kans te geven.

En als je toch bezig bent: vergeet niet regelmatig de vuilnisbak te legen. Hoe vaker je dat doet, hoe minder aantrekkelijk je huis wordt voor deze ongewenste indringers.