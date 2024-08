Paniek door hoornaar in tuin nergens voor nodig: 'Het is geen horrorwesp'

Met het lekkere weer in de zomer zitten we graag in de tuin. Daar worden we soms geconfronteerd met wespen, en daar zijn veel mensen niet blij mee. En dan hebben we het niet eens over de hoornaar. Dit grote insect ziet er angstaanjagend uit, maar bioloog Rob zweert: een hoornaar is géén horrorwesp.

Rob Voesten richt zich al jaren op educatie over de Aziatische hoornaar. Zo leert hij bijvoorbeeld bedrijven hoe ze het dier effectief kunnen bestrijden. "Wanneer ze verwijderd moeten worden, willen wij mensen informeren over de veilige manieren waarop dit kan", zegt de bioloog. "Zonder giffen en gevaarlijke middelen."

We maakten in Hart van Nederland al eerder kennis met Rob. Hij kwam in actie om een nest in de buurt van een basisschool te verwijderen:

2:01 Aziatische hoornaar rukt op in Nederland: 'Kan zelfs op afstand gif spuiten'

Psychologisch

Bestrijdingsbedrijven, zoals die van bestrijder Gert Drop, zijn het ermee eens dat de hoornaar niet zo gevaarlijk is als die eruitziet. "Het gevaar is bij de hoornaar meer psychologisch", vertelt hij. "Als mensen er panisch van worden en bijvoorbeeld niet meer in de tuin willen zitten, gaan we over tot bestrijding."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hoeveel de bestrijders ook willen benadrukken dat hoornaars geen vliegende monsters zijn, is er, aldus Gert, toch een moment in het jaar waar ze een stuk minder leuk zijn. "Als in het najaar de planten en bloemen niet meer bloeien, raakt de kolonie uit balans. Er wordt een nieuwe koningin gekozen en ze zijn een beetje in de stress. Dan moet je geen horde hoornaars achter je aan krijgen!", waarschuwt hij.