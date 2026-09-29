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Ruim 50.000 handtekeningen tegen mogelijke nieuwe natuurregels op de Wadden

Natuur

Vandaag, 18:08

Op de Waddeneilanden is onrust ontstaan over mogelijke nieuwe natuurregels. Rijkswaterstaat onderzoekt voor een nieuw Natura 2000-beheerplan onder meer of bepaalde natuurgebieden en stranden afgesloten moeten worden voor publiek. Definitieve besluiten zijn er nog niet, maar bewoners vrezen dat ze straks niet meer overal kunnen wandelen, varen, wadlopen of jutten.

Zo'n dertig eilanders zijn dinsdag naar Den Haag gekomen om een petitie aan te bieden. Die is ruim 50.000 keer ondertekend. De initiatiefnemers benadrukken dat ze niet tegen natuurbescherming zijn, maar vinden dat er beter naar de bewoners moet worden geluisterd. Volgens hen leven eilanders al generaties lang samen met de natuur en weten zij als geen ander wat er in het gebied speelt.

Geen educatie in de natuur meer

Op Terschelling maakt ook Ronald de Jong van Educatief Terschelling zich zorgen. Hij vaart al jaren met groepen over de Waddenzee en leert kinderen en volwassenen over het gebied en de dieren die er leven. Als bepaalde gebieden worden afgesloten, zou hij op plekken waar hij nu komt niet meer mogen varen.

Rijkswaterstaat zegt de zorgen van bewoners serieus te nemen. De dienst benadrukt dat er nog geen besluiten zijn genomen over mogelijke maatregelen en wil dit najaar opnieuw met bewoners in gesprek. De eerdere uitleg over mogelijke 'recreatieve zonering' zorgde volgens Rijkswaterstaat voor onduidelijkheid en onrust.

Het nieuwe beheerplan moet in 2028 ingaan.

Door Redactie Hart van Nederland

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