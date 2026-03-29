Steeds minder schapen op Texel, boer Jan-Willem grijpt in met vlogs

Texel, het eiland van vuurtorens, speciaalbiertjes en natuurlijk: schapen. Maar het typische gemekker klinkt steeds minder. In tien jaar tijd is het aantal schapen bijna gehalveerd.

In 2015 liepen er nog 14.000 schapen rond op het Waddeneiland, nu is dat iets meer dan 8.000. Dat komt doordat er steeds minder schapenboeren zijn. "Je moet meer moeite doen om centen te verdienen. Dat baart wel zorgen," zegt Jan-Willem. Hij is achtste generatie schapenboer en runt samen met zijn vrouw Janneke en drie kinderen een boerderij met 350 schapen en momenteel, lammertijd, zo’n 225 lammetjes.

Eiland afhankelijk van schapen

Door stijgende grondprijzen en druk op de sector is het steeds moeilijker rendabel te blijven. Om te overleven verkoopt Jan-Willem producten lokaal via een kleine winkel en een automaat langs de weg. Met zijn humoristische filmpjes wil hij aandacht vragen voor het behoud van de Texelse schapen.

In de video bovenaan zie je hoe populair de schapenboerderij van Jan-Willem is sinds hij vlogt.