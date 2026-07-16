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Verliest de Waddenzee zijn UNESCO-status om zoutwinning? 'Zuinig op zijn'

Natuur

Vandaag, 18:20

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Gaat er een uniek stukje natuur van de werelderfgoedlijst af omdat we er meer en meer zout willen winnen? Die kans zit er zeker in, want volgend jaar komen de inspecteurs van UNESCO langs. En als er dan een flinke bodemdaling (mogelijk tot wel 1,61 meter) heeft plaatsgevonden, is het mogelijk einde verhaal. Bewoners en lokale verenigingen zitten niet te wachten op de inmiddels toegestane uitbreiding van de boringen.

En die boodschap brachten ze donderdag over aan de staatssecretaris die het gebied bezocht. Al sinds 1996 hebben ze ermee te maken, maar nu gaat de boor nog verder de bodem van de Waddenzee in. De inwoners van Harlingen, waar het gebied voor de deur ligt, zijn bang voor bodemdaling en de verdere nadelige gevolgen ervan, zoals het wegblijven van toeristen.

Ook zijn er grote zorgen bij de Waddenvereniging, die de natuur graag een beschermde status laat houden. Wat ze te vertellen hebben, net als een reactie van de staatssecretaris Mijnbouw Jo-Annes de Bat, zie je in bovenstaande reportage.

Door Daniël Bom

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