Kans op vallende sterren komende nacht: zo kun je ze het beste zien

Wie komende nacht naar de hemel kijkt, heeft kans om vallende sterren te zien. De jaarlijkse meteorenzwerm Orioniden bereikt zijn hoogtepunt. Maar of je de sterren ook daadwerkelijk kunt bewonderen, hangt af van het weer.

De Orioniden bestaan uit kleine stofdeeltjes die afkomstig zijn van de beroemde komeet Halley. Wanneer deze deeltjes met hoge snelheid de dampkring binnendringen en verbranden, ontstaan lichtstrepen aan de hemel. Die zien we vanaf de aarde als vallende sterren.

Hoe laat zie je de vallende sterren?

Wie een glimp wil opvangen, kan het beste in de vroege ochtenduren naar buiten kijken. Rond 6.00 uur is het hoogtepunt van de meteorenzwerm. Vooral landinwaarts zijn er opklaringen en is de kans om iets te zien groter. Ook in de nachten ervoor en erna zijn er al vallende sterren te zien.

Waar moet je kijken?

Wie de vallende sterren wil bewonderen, moet een donkere plek zoeken, ver weg van straatlantaarns en stadslampen. De Waddeneilanden, de Veluwe en de Markerwadden zijn volgens kenners de beste plekken. De meteoren kunnen overal aan de hemel opduiken, maar lijken vooral uit het sterrenbeeld Orion te komen.

De meeste objecten uit de ruimte verbranden in de atmosfeer. Ruimtepuin dat wél de aarde bereikt, wordt een meteoriet genoemd. Afgelopen zomer kon je tijdelijk een flink exemplaar aanraken in Space Expo, voordat het werd geveild aan de hoogste bieder. Hieronder de beelden: