Geen akkoord over internationaal plasticverdrag, top Genève mislukt

Het is de 184 deelnemende landen opnieuw niet gelukt om in Genève een akkoord te bereiken over de aanpak van plasticvervuiling. Eind vorig jaar liep een eerdere poging in het Zuid-Koreaanse Busan ook al op een mislukking uit.

Deze maand vond van 1 augustus tot en met vrijdag op onze stranden de Beach Clean Up plaats van Stichting De Noordzee. Langs onze kust ruimden vrijwilligers in 30 etappes het strand op. Ze plukten vooral peuken van het strand en vroegen aandacht voor een beter afvalbeleid. Hart van Nederland was erbij op de laatste dag, zoals te zien in bovenstaande video.

Met name de VS en de olieproducerende landen (OPEC) liggen dwars als het gaat om het terugdringen van de productie van plastic. Wereldwijd wordt jaarlijks meer dan 400 miljoen ton plastic geproduceerd, waarvan de helft voor wegwerpproducten. Ongeveer 46 procent van het plasticafval belandt op stortplaatsen, 17 procent wordt verbrand en 22 procent wordt slecht beheerd en eindigt als zwerfafval.

Hoe dat eigenlijk zit, zie je in deze uitlegvideo:

2:13 Hart van Nederland legt uit: hoe zit het met plasticvervuiling?

Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen van Milieu noemt het "een teleurstelling" dat er geen akkoord is gesloten over het terugdringen van plasticgebruik tijdens de VN-top. Volgens Aartsen is geen akkoord bereikt doordat olieproducerende landen als Saudi-Arabië, Rusland, de Verenigde Staten en China niet zo ver willen gaan als veel Europese landen.

Plastic wordt gemaakt van aardolie en deze landen hebben daarom baat bij soepele regels rond plasticgebruik en hergebruik. Het is volgens Aartsen nodig dat er stappen worden gezet, omdat China nu goedkoper plastic kan produceren en daardoor Europese en Nederlandse bedrijven die recyclen "uit de markt duwt". De VVD'er vindt dat "we als Europa daar onze tanden moeten laten zien".