Dit weekend kans op tientallen vallende sterren per uur: zo zie je ze het best

Natuur

Vandaag, 16:39 - Update: 2 uur geleden

Dit weekend worden we opnieuw getrakteerd op een prachtig natuurspektakel. Vooral in de nacht van zaterdag op zondag zijn er veel ‘vallende sterren’ te zien. De meteorenzwerm Geminiden bereikt dan zijn jaarlijkse piek. Volgens weerman Robert de Vries kunnen er tegen de ochtend wel 85 vallende sterren per uur voorbijschieten. Daarvoor moet de bewolking wel genoeg ruimte geven, en dat is nog even afwachten.

"De Geminiden staan erom bekend dat ze bijzonder fel zijn. Wat wij een vallende ster noemen, is eigenlijk een minuscuul stukje ruimtegruis dat met flinke snelheid de dampkring in schiet," legt De Vries uit. "Op zo’n 80 kilometer hoogte brandt het op, wat zorgt voor dat korte, scherpe lichtspoor. Een fractie van een seconde en weg is het."

Urenlang naar de hemel staren om vallende ster te spotten
Urenlang naar de hemel staren om vallende ster te spotten

Opklaringen lijken schaars, maar het noordwesten van het land maakt volgens de verwachting nog de beste kans. "Vooral boven de Wadden kunnen stukken heldere hemel ontstaan. Dat biedt toch nog hoop voor nachtelijke sterrenkijkers die hun wekker willen zetten."

Beter zicht buiten de stad

Wie echt veel vallende sterren wil meepikken, doet er goed aan om een zo donker mogelijke plek op te zoeken. Buiten de stad kun je al snel drie keer zoveel meteoren spotten. In stedelijke gebieden zorgt lichtvervuiling ervoor dat de meeste lichtstrepen niet te zien zijn.

Op de Waddeneilanden is het niet alleen donkerder, ook de kans op opklaringen is daar groter. Ideale omstandigheden dus voor wie het spektakel wil vastleggen, of gewoon wil genieten van de stilte en de hemel die oplicht.

De Vries heeft nog een laatste tip: "Ga je dit weekend kijken, richt je blik dan vooral naar het zuiden. Vanuit die richting verschijnen de meeste meteoren."

Door Redactie Hart van Nederland

