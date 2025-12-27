Volg Hart van Nederland
Tientallen natuurliefhebbers overwinteren op de camping, zelfs in deze kou

Natuur

Vandaag, 09:55 - Update: 3 uur geleden

Kamperen in deze kou... de meeste mensen moeten er niet aan denken. Toch zijn er een aantal warmbloedige natuurliefhebbers die juist deze tijd van het jaar in bosjes naar de camping trekken voor een stukje vrijheid, wellness en beweging. Steeds meer campings in Nederland blijven dan ook het hele jaar open, zo ook Recreatiepark de Paalberg in Ermelo. Hart van Nederland ging langs.

Ook deze maand brandt er licht in tientallen caravans, campers en tentjes bij Recreatiepark de Paalberg. "Hoeveel mensen er precies zijn, dat weet ik niet, maar we hebben in totaal 250 kampeerplekken en daarvan is ongeveer de helft of zelfs meer dan de helft bezet", vertelt Trisanna Hofman, parkmanager bij het recreatiepark.

De kou trotseren

Voor de bezoekers die in de winter op de camping staan zijn er meer dan genoeg faciliteiten om er een plezant verblijf van te maken. "We hebben twee verwarmde toiletgebouwen die altijd open zijn in de winter", vertelt Hofman. "Ook hebben we een horecagelegenheid waar het lekker warm is, en uiteraard een verwarmd binnenzwembad."

Hofman ziet dat er steeds meer mensen kiezen voor winterkamperen. "Met oud en nieuw is het bij ons eigenlijk altijd wel druk, omdat we vuurwerkvrij zijn bij de Paalberg. Voor mens en dier is dat best wel fijn", vertelt ze. "Maar ook in alle wintermaanden daaromheen zien we dat het steeds meer wordt. Mensen die rust opzoeken, de natuur in willen en komen genieten van de Ermelose heide die hier direct achter ons park ligt." De kou mag de pret dan ook niet drukken. "Die mensen vinden de kou heerlijk. Ik kan het me niet voorstellen, maar zij genieten daarvan. Ze zitten zeker niet binnen", aldus Hofman.

Meer zien? Bekijk dan bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

