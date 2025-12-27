Temperatuur loopt weer op, wel minder zonnig

Het wordt zaterdag minder zonnig en koud dan we gewend zijn van afgelopen dagen. In de noordelijke helft van het land begint de ochtend met laaghangende bewolking. Daar geldt code geel vanwege kans op mist en gladheid. In het zuiden laat de zon zich nog zien, maar dat verandert in de loop van de dag.

In de middag krijgt heel Nederland namelijk te maken met veel bewolking. Het blijft overal droog. In het binnenland loopt de temperatuur op naar 2 tot 3 graden. Aan de kust wordt het iets zachter met 4 tot 7 graden en een zwakke tot matige wind uit noordelijke richting. In de avond en nacht kan opnieuw mist ontstaan.

Op bovenstaande video zie je het uitgebreide weerbericht voor zaterdag en de dagen erna.