Dichte mist en verraderlijke glad: code geel voor groot deel van het land

Het is zaterdagochtend op veel plekken in het noorden van het land verraderlijk glad. Het KNMI waarschuwt voor gevaarlijke situaties op de weg en heeft code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. De problemen blijven niet beperkt tot het noorden, want de gladheid en mist trekken in de loop van de ochtend verder richting het midden van het land.

De gladheid wordt veroorzaakt door aanvriezende mist, ook wel rijpvorming genoemd, en door bevriezing van natte weggedeelten. Vooral dit soort gladheid is lastig te zien, wat het extra gevaarlijk maakt voor automobilisten.

Dichte mist breidt zich uit

Naast gladheid speelt ook mist een grote rol. In het noorden, met uitzondering van de Waddeneilanden, komt plaatselijk dichte mist voor. Het zicht kan daarbij minder dan 200 meter zijn. Het KNMI waarschuwt dat de mist plotseling kan optreden en hinderlijk is voor het verkeer. Ook deze mist schuift de komende uren langzaam naar het midden van het land.

"In dichte mist is het zicht minder dan 200 meter en de mist kan plotseling optreden. Zowel de mist als de gladheid kan tot ver in de ochtend duren", meldt het KNMI.

Code geel geldt voor alle provincies, behalve Zeeland, Brabant en Limburg. Ook voor de Waddeneilanden is geen waarschuwing van kracht. Het KNMI adviseert weggebruikers rekening te houden met langere reistijd en extra voorzichtig te zijn.

Waar geldt code geel? Drenthe: 05.00 uur tot 10.00 uur (voor gladheid en dichte mist)

Flevoland: 05.00 uur tot 10.00 uur (voor gladheid en dichte mist)

Friesland: 05.00 uur tot 10.00 uur (voor gladheid en dichte mist)

Gelderland: 05.00 uur tot 10.00 uur (voor gladheid en dichte mist)

Groningen: 05.00 uur tot 10.00 uur (voor gladheid en dichte mist)

Noord-Holland: 05.00 uur tot 10.00 uur (voor gladheid en dichte mist)

Overijssel: 05.00 uur tot 10.00 uur (voor gladheid en dichte mist)

Utrecht: 05.00 uur tot 10.00 uur (voor gladheid en dichte mist)

Zuid-Holland: 05.00 uur tot 10.00 uur (voor gladheid en dichte mist)

Ongelukken door gladheid

Volgens correspondenten zijn er inmiddels al meerdere ongelukken gebeurd door de gladheid. Op de N34 bij Gieten (Drenthe) en de Halerweg in Hijken (Drenthe) ging het mis, net als op de N359 ter hoogte van Wommels (Friesland).

Op de N366 bij Alteveer (Groningen) vond een frontale botsing plaats tussen twee auto's. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Een van de inzittenden moest door de brandweer worden bevrijd. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt een correspondent. Op de plek van het ongeluk is het wegdek spekglad. Over de gewonden heeft de politie nog niks bevestigd.

Water op de weg

Vrijdag zorgde lekkend water langs gekrompen voegen van tunnelbakken op verschillende plekken voor water op de weg dat door de kou aanvroor. Op twee plekken is dit nog niet opgelost, blijkt uit zowel informatie van Rijkswaterstaat als de ANWB.

Dat geldt voor de N31 bij Harlingen, de rijbaan is dicht richting de Afsluitdijk tussen Harlingen-Havens en Kimswerd. Het verkeer moet ook zaterdag nog omrijden. Een terugkerend probleem met hoog grondwater dat op de A28 komt bij Hoogeveen, maakt dat verkeer vanuit Assen tot maandag 08.00 uur moet omrijden.