Een 5-jarig kind uit het Brabantse Geffen is overleden na een ernstige vergiftiging door een paddenstoel. Dat meldt het AD. Het kind lag in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waar dringend werd gezocht naar een mogelijke leverdonor. Ondanks een oproep van de familie overleed de kleuter.

In bovenstaande vertelt Douwe Dekker, internist bij het UMC Utrecht, wat de knolamaniet zo gevaarlijk maakt.

Welke paddenstoel de vergiftiging veroorzaakte, is niet bekend. Volgens bioloog Ton Hermans van de Nederlandse Mycologische Vereniging is de groene knolamaniet een mogelijke boosdoener.

Deze paddenstoel is levensgevaarlijk en lijkt volgens Hermans van boven op een gewone champignon. Aan de onderkant zijn ze wel te onderscheiden. De groene knolamaniet heeft witte sporen, een champignon donkere.

Zorgen over paddenstoelen in tuinen

Het overlijden heeft veel losgemaakt in Geffen en omgeving. Mensen vragen zich af of kinderen nog veilig kunnen spelen in tuinen en bossen waar paddenstoelen groeien.

Volgens Hermans komt de groene knolamaniet de laatste jaren vaker voor. Mogelijk spelen hogere temperaturen en voedselrijke bodems daarbij een rol.