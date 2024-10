Het paddenstoelenseizoen is geopend, maar pas op met plukken

Het is herfst en dan schieten de paddenstoelen als... ja, paddenstoelen uit de grond. Verschillende mensen trekken het bos in en dan blijft het af en toe niet bij kijken, maar worden de paddenstoelen geplukt. Maar hoe verleidelijk het ook kan zijn om de schimmels te plukken, is het gebonden aan regels en moet je ook nog eens goed opletten.

Paddenstoelen kunnen namelijk heel gevaarlijk zijn. "Je kunt er erg ziek van worden en sommigen paddenstoelen zijn zelfs dodelijk", zegt boswachter Tom Zwerver.

Gemiddeld lopen jaarlijks twintig Nederlanders een vergiftiging op door de consumptie van paddenstoelen. Sinds 2019 zijn er zelfs vier overleden, blijkt uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. "Plukken raden wij daarom af", waarschuwt Zwerver. "Soms zitten er hele kleine verschillen tussen giftige en normale paddenstoelen. Zelfs ik pluk ze niet."

"Veel mensen weten er weinig van. Daarom gaan ze mee op excursie zodat ze paddenstoelen leren identificeren." Apps waarmee je paddenstoelen kunt identificeren worden steeds vaker gebruikt, maar zijn niet altijd even betrouwbaar. "Hoe meer foto's je maakt van de paddenstoel hoe beter", is zijn advies. "De app kan dan aflezen welke paddenstoel het is, maar boven de 80 procent betrouwbaarheid is pas veilig."

Regels voor paddenstoelenplukken

Volgens Zwever zijn p addenstoelenexcursies steeds populairder. "Ik denk dat door corona meer mensen de natuur in gingen en geïnteresseerd zijn geraakt", vertelt hij.

Toch is het niet zomaar toegestaan om de paddenstoelen ook te plukken. Officieel is het namelijk in Nederland verboden om paddenstoelen te plukken, maar Staatsbosbeheer staat het op kleine schaal plukken voor eigen gebruik wel toe. Je mag daarbij maximaal 250 gram bij je dragen.