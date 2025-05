Kijk zaterdag naar boven: ruimtesonde vergaat boven Nederland, brokstukken op aarde

Kijk zaterdagochtend even naar de lucht, want het kan best dat je iets bijzonders ziet. Een oude ruimtesonde van de Sovjet-Unie vergaat waarschijnlijk zaterdagochtend in de dampkring. Brokstukken daarvan komen dan misschien neer op het oppervlak van de aarde. In die periode komt het vaartuig ook over Nederland.

Deze brokstukken komen naar beneden, Pauls kunstwerk gaat naar boven. Naar de maan om precies te zijn, zie je in bovenstaande video.

De ondergang gaat ongecontroleerd, er is geen vluchtleiding die kan ingrijpen om de sonde naar onbewoond gebied te sturen.

De organisatie EU Space Surveillance and Tracking, die voor de Europese Unie alle objecten rond de aarde in de gaten houdt, heeft haar berekeningen vrijdagochtend bijgewerkt. De dienst schat dat de sonde zaterdagochtend om 08.07 uur Nederlandse tijd vergaat.

Er zit wel een marge op, het kan tot bijna 5 uur eerder gebeuren, maar ook in de bijna vijf uur erna. Hoe dichterbij de ondergang komt, hoe nauwkeuriger de verwachtingen worden.

ANP