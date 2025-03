Spiraalvormig lichtverschijnsel gespot boven Nederland: dit was het

Op verschillende plekken in Nederland is maandagavond in de lucht een bijzonder lichtverschijnsel gezien. Meerdere mensen meldden op ufomeldpunt.nl dat ze rond 21.00 uur het spiraalvormige lichtfenomeen hebben waargenomen. Vermoedelijk was het brandstof van een raket van SpaceX.

Volgens satellietdeskundige en docent aan de TU Delft Marco Langbroek ging het om "een brandstofdump van de Falcon 9-raket waarmee vandaag een Amerikaanse spionagesatelliet is gelanceerd". De raket van SpaceX werd eerder op de avond gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida, waarmee een Amerikaanse spionagesatelliet in de ruimte werd gebracht.

Die zorgde voor een "vreemde spiraalwolk", meldt hij op X. Het dumpen van brandstof was volgens hem nodig om het raketdeel terug richting aarde te krijgen zonder te exploderen. Het fenomeen is ook in buurlanden waargenomen. De BBC meldt dat de bevroren brandstof in de ruimte het licht weerkaatst waardoor die zichtbaar is vanaf de aarde.

Beeld: Eline Jaspers uit Siebengewald

Beeld: Joop Cleijne uit Heumen

Beeld: Monique Bos uit Sittard

Hart van Nederland / ANP