Mysterieuze 'vuurbal' boven Nederland blijkt ruimteschroot: ‘Dit gaat vaker gebeuren'

Het bijzondere lichtverschijnsel dat in de nacht van dinsdag op woensdag op meerdere plekken in Europa te zien was, is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de Falcon 9-raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX. De overblijfselen van de raket zorgden bij de terugtreding in de dampkring voor een fraaie lichtshow. Zeker één onderdeel kwam terecht in het Poolse Komorniki. Experts waarschuwen dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren, omdat het aantal satellieten in rap tempo blijft toenemen.

Hart van Nederland kreeg woensdagochtend meerdere foto's en filmpjes binnen van mensen die de bijzondere lichtshow vast wisten te leggen. Op de filmpjes is te zien dat de 'vuurballen' een lange witte staart hebben. Op berichten kwamen onder andere uit Drunen, Arnhem, Nieuwegein en Eibergen. Ook in omringende landen werden de vuurballen gezien.

Op sociale media circuleert een foto van wat er in Polen is neergestort. Het zwartgeblakerde object belandde vlak bij een magazijn en zou lichte schade rondom het pand hebben veroorzaakt. De SpaceX Falcon 9-raket wordt gebruikt om mensen en ladingen naar de ruimte te vervoeren. Hij is ontworpen om herbruikbaar te zijn.

Gevolgen van duizenden satellieten rondom de aarde

Op dit moment draaien wereldwijd al zo’n 10.000 satellieten om de aarde, en dat aantal groeit snel. Commerciële bedrijven zoals Starlink plaatsen er duizenden bij, wat verschillende problemen veroorzaakt. Volgens Djurre Das van het Rathenau Instituut neemt de kans op botsingen toe, met als risico dat signalen uitvallen of satellieten beschadigd raken. "Als dat gebeurt, kan het bijvoorbeeld navigatiesystemen en communicatie verstoren."

Een ander zorgpunt, volgens Das, is dat een groot deel van de satellieten in handen is van slechts een paar commerciële bedrijven. "Dit betekent dat technologie die essentieel is voor de samenleving, zoals internet en gps, afhankelijk is van een klein aantal partijen die winst als prioriteit hebben in plaats van publieke belangen. Hierdoor krijgen deze bedrijven ook steeds meer invloed op geopolitieke ontwikkelingen."

'Militarisering van de ruimte is een groeiende zorg'

Niet alleen commerciële belangen spelen een rol: ook de militarisering van de ruimte is een groeiende zorg. "Satellieten zijn cruciaal voor het functioneren van landen en daardoor een mogelijk doelwit in conflicten. Sommige landen testen al wapens om vijandelijke satellieten uit te schakelen, wat de spanningen in de wereld alleen maar verder kan opvoeren", aldus Das.

Het Rathenau Instituut dringt erop aan dat de politiek snel actie onderneemt. Nederland en Europa moeten investeren in hun eigen strategische ruimtecapaciteiten en internationale afspraken over ruimtegebruik aanscherpen. Daarnaast moet er beter toezicht komen op de naleving van de regels, om te voorkomen dat commerciële en militaire belangen te veel grip krijgen op deze essentiële technologie.