Espelo pakt opnieuw record met zestien meter hoge sneeuwpop

Het is Espelo gelukt om opnieuw het record te bemachtigen voor hoogste sneeuwpop van Nederland. Nadat Staphorst deze week het record pakte met een twaalf meter hoge sneeuwpop, werd het oude record van Espelo uit 1991 verbroken. Maar dat liet Espelo niet zomaar gebeuren. Met zestien meter hebben ze hun oude record weer te pakken.

'Concurrent' Staphorst verbrak vrijdag het oude record van Espelo uit 1991 met een pop van 12 meter hoog. Daarna werd in Espelo besloten het record terug te pakken. De sneeuwpop is opgemeten door landmeters, die normaal gesproken worden opgetrommeld voor de paasvuren in de regio. De 'verliezers' uit Staphorst toonden zich na de meting van hun beste kant, ze kwamen langs met champagne.

Staphorst verbrak het record van Espelo uit 1991:

2:23 Recordpoging door verveling: de grootste sneeuwpop van Nederland maken

Initiatiefnemer Jort Steegink is blij dat het record weer in handen is van Espelo: "We wilden de eer hier houden en het was hard doorwerken, maar het is gelukt!" Volgens Steegink heeft het project het dorp bij elkaar gebracht. Op video's is te zien hoe onder meer hoogwerkers en shovels zijn ingezet om de pop te bouwen.

De gigantische sneeuwpop draagt een grote hoed en een sjaaltje. Ook heeft de pop een grote riem.