ZIEN: bloedmaan liet op zich wachten, maar geduld toch beloond

Nederland stond zondagavond buiten voor de maansverduistering én bloedmaan. Op heuvels, dijken en in weilanden. De verwachtingen waren hoog, want de voorspelling was dat het fenomeen goed te zien zou zijn. Maar dat liep in eerste instantie anders.

Meteoroloog Robert de Vries stond op de Westermeerdijk tussen Urk en Espel, en hij was niet de enige. Maar de bloedmaan liet zich aanvankelijk niet zien, te veel wolken:

Rond 20.45 uur waren de bloedmaan en maansverduistering dan eindelijk te zien op sommige plekken, al was het soms wel wat vaag. De 11-jarige Dautsen Vogels uit Utrecht legde hem nog het beste vast:

Ook Ruud van Dijk legde de maan goed vast:

Tijdens een totale maansverduistering schuift de maan door de schaduw van de aarde. Daardoor verdwijnt het directe zonlicht en kleurt de maan dieprood:

1:01 Hoe werkt een maansverduistering?

In Israël was de bloedmaan wel meteen al goed te bewonderen:

Maar door sluierwolken was de bloedmaan -zeker in eerste instantie - slechter te zien in Nederland:

Henk zag in Westland ook geen bloedmaan, maar wel een mooie hemel: