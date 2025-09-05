Terug

Bloedmaan zondagavond te zien: dit is de beste plek op 'm te spotten

Vandaag, 11:54

Als het weer meewerkt, kunnen we zondagavond in Nederland een spectaculaire bloedmaan bewonderen. Tijdens een totale maansverduistering schuift de maan door de schaduw van de aarde. Daardoor verdwijnt het directe zonlicht en kleurt de maan dieprood.

Het begin van de maansverduistering moeten we missen, want dan is de maan nog niet op. Om 20.12 uur komt de maan in het oosten boven de horizon uit. Dan is deze meteen verduisterd. De totale verduistering is om 20.53 uur voorbij, maar daarna blijft er nog een 'hap' uit de maan zichtbaar tot ongeveer 21.57 uur. Tot die tijd valt een deel van de kernschaduw van de aarde nog over de maan.

Waar kun je de maan zien?

Als je de bloedmaan wilt zien, adviseert meteoroloog Robert de Vries om een plek te zoeken buiten de stad waar je vrij zicht op de horizon hebt. "De maan staat namelijk niet hoog aan de hemel", zegt hij.

Het weer moet dan wel helder zijn. In het oosten en noordoosten zijn de kansen op helder zicht het grootst, al maakt ook het midden van het land nog een redelijke kans. Hoe verder je naar het westen gaat, hoe groter de kans dat wolken roet in het eten gooien.

Rode maan

Tijdens de verduistering bereikt geen direct zonlicht de maan. Toch blijft deze zichtbaar, in een opvallende rode kleur. Dat komt doordat zonlicht dat door de dampkring van de aarde gaat, wordt afgebogen: alleen het rode en oranje licht komt door. Hetzelfde effect zie je bij een zonsondergang.

