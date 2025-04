Bijzonder natuurfenomeen komende dagen bij Afsluitdijk: miljoenen dansmuggen kleuren lucht

Rijd je de komende dagen over de Afsluitdijk? Dan ga je een bijzonder natuurfenomeen zien. De lucht kleurt namelijk zwart door de miljoenen dansmuggen. Ze zweven boven het gras, de vangrails en de rijbaan. In de video bovenaan dit artikel zie je de bijzondere beelden.

De dansmuggen zijn ongevaarlijk, ze voeden zich niet met bloed dus zullen niet steken. Het zijn slank gebouwde muggen, met slanke poten en smalle vleugels.

Er zijn op dit moment zo veel dansmuggen omdat de larven door het warme lenteweer snel zijn ontwikkeld. Omdat de larven in het water leven, is de Afsluitdijk een ideale broedplek, dankzij de uitgestrekte, vochtige grasvelden en de nabijheid van water. Daarnaast verzamelen dansmuggen zich in hun voortplantingsperiode in grote zwermen.

De komende dagen zullen de muggen, door het warme weer, massaal te zien zijn.