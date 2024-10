Buurt in Rijsbergen moedeloos door jarenlange muggenplaag

Jeuk, jeuk, en nog eens jeuk! Buurtbewoners uit Rijsbergen zijn de wanhoop nabij door een al jaren durende muggenplaag. In de lente en zomer kunnen ze amper buiten zitten zonder lek gestoken te worden. Volgens buurtbewoners hebben ze last van de loodgrijze malariamug. De plaag wordt veroorzaakt door leegstaande gierkelders bij een buurman. Anja stelt dat de buurman er maar niks aandoet en dat de gemeente hen ook niet lijkt te helpen.

"We zijn niet uit op een burenruzie, maar we worden er wel moedeloos van", vertelt Anja Monden-Frijters tegen Hart van Nederland. "Wij hebben inmiddels een grote parasol en klamboe gekocht, zodat we nog een beetje buiten kunnen zitten. Al lukt het deze malariamug wel om er doorheen te komen. Daarom hebben we ook een elektrische vliegenmepper aangeschaft."

Invloed op sociale leven

Anja baalt ervan dat de gemeente en de buurman niks lijken te doen aan de muggenoverlast: "Bij een rattenplaag komt de gemeente wel, maar bij een muggenplaag komt er niemand. We voelen ons moedeloos. Sommige bewoners moeten zelfs allergietabletten slikken. Ook heeft het invloed op ons sociale leven. Laatst werd een kennis van mij bij mij thuis gestoken. De volgende dag had ze er zoveel last van dat ze naar een arts moest."

Dochters worden ziek

Een van de andere bewoners die ook last heeft van de muggenplaag, is Michel de Gouw: "Op dit moment hebben wij er minder last van omdat het kouder is, maar ook wij voelen ons moedeloos. We hebben sinds een paar maanden gaas bij onze overkapping, zodat we nog buiten kunnen zitten."

Toch beïnvloeden de muggen wel hun dagelijks leven en dat van hun familie: "Als onze twee dochters op bezoek komen en gestoken worden, dan worden ze er ook echt ziek van. Daarnaast zijn mijn vrouw en ik een massagesalon begonnen, maar we kunnen die niet echt opstarten, omdat we de klanten niet ons pad durven op te sturen."

Geen juridische gronden

De gemeente Zundert heeft de afgelopen paar jaar meerdere meldingen ontvangen van de muggenplaag: "De muggen komen van gierkelders op een privé-perceel. Wij zijn in gesprek met de eigenaar. Alleen hebben wij geen juridische gronden waarop we de eigenaar kunnen verplichten om actie te ondernemen. Wij willen de eigenaar wel stimuleren om iets aan het probleem te doen."

De buurman waar het om gaat, vertelt aan Hart van Nederland dat hij niet wil reageren. Hij geeft wel aan dat hij de onrust in de buurt herkent. Hij is in gesprek met de gemeente en provincie. De man kijkt met hen naar een oplossing.