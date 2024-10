Schok in Waddinxveen: kat Whiskey doodgeschoten met pijl

De dood van de anderhalf jaar oude kat Whisky heeft veel ophef veroorzaakt in Waddinxveen. Het dier overleed aan zware verwondingen nadat het werd geraakt door een pijl.

De Dierenambulance ziet helaas vaker dat katten worden beschoten met (luchtdruk)wapens of vuurwerk. Vooral dat laatste komt in de laatste paar maanden van het jaar vaker voor. In de video hierboven vertelt Dierenambulancemedewerker Henk over zijn ervaringen.

Dinsdagavond vond buurtbewoner Ruud de kat in een plas bloed op de Genestetlaan. Nietsvermoedend probeerde hij Whisky te aaien, maar de uitstekende pijl en de hoeveelheid bloed maakten meteen duidelijk dat er iets ernstig mis was. Ruud handelde snel en bracht de gewonde kat naar zijn baasjes.

John en Edyta, de eigenaren van Whisky, waren kapot van verdriet toen ze hun geliefde huisdier, doorboord door een pijl, in handen kregen. Ze haastten zich naar het dierenziekenhuis in Barendrecht, maar het was al te laat om Whisky te redden. De kat had fatale verwondingen opgelopen, waaronder schade aan de ruggengraat en vitale organen zoals de lever en nieren.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Kattenhater actief?

Whisky is vermoedelijk beschoten met een kruisboog. Hoe de kat precies door de pijl werd getroffen, blijft echter onduidelijk. Was het een tragisch ongeluk of heeft iemand het dier moedwillig neergeschoten?

In een poging om antwoorden te vinden, hebben John, Edyta en Ruud affiches opgehangen in de buurt. Ze hopen dat iemand meer weet over deze aangrijpende gebeurtenis en de moed heeft om naar voren te komen. Daarnaast hebben de eigenaren aangifte gedaan bij de politie, in de hoop dat een onderzoek meer duidelijkheid biedt over deze raadselachtige tragedie.